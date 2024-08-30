Мостовой высказался о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможном трансфере форварда Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Переход Соболева в «Зенит» будет лучше для самого Александра, а не «Спартака». Мы не знаем всех подробностей, но, видимо, Александр очень сильно хотел и хочет в «Зенит» - для него это нормально», - передает слова Мостового телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что Александр является футболистом «Спартака» с 2020 года. В общей сложности он провел за «красно-белых» 140 поединков, в которых отметился 58 забитыми мячами и 32 голевыми передачами.
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