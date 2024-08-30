Мостовой высказался о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»

«Переход Соболева в «Зенит» будет лучше для самого Александра, а не «Спартака». Мы не знаем всех подробностей, но, видимо, Александр очень сильно хотел и хочет в «Зенит» - для него это нормально», - передает слова Мостового телеканал «Матч ТВ».