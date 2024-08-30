Казаков ждёт Глебова в «Спартаке» в это трансферное окно

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков считает, что связь между возможными переходами Соболева в «Зенит» достаточно простая.

«Логика простая, точнее связь простая - трансфера Соболева и освободившихся или появившихся возможностей у клуба после этого», - написал Казаков в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что капитан ростовской команды обсуждал ситуацию о переходе в красно-белый клуб с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным. Полузащитник назвал этот разговор личным.