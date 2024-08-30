Назван человек, который не хотел видеть Соболева в «Зените»

В ближайшие часы Александр Соболев должен стать игроком «Зенита» - нападающий уже проходит медицинское обследование. Как стало известно телеграм-каналу «Инсайды от Карпа», главный тренер питерской команды Сергей Семак не хотел видеть Соболева в своей команде. Впрочем, специалист не стал идти против руководства и смирился с приходом этого футболиста.

Стоит сказать, что в последние недели 27-летний Соболев не играл – недавно «Спартак» отстранил игрока от работы с основой на фоне слухов о стремлении перебраться в «Зенит».

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт 31 августа – против «Пари НН».