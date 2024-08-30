В ЦСКА ответили на новость, что клубу предлагали Соболева

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям московского ЦСКА, прокомментировал информацию об отказе подписывать форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Без комментариев. Агенты часто предлагают игроков – это нормально, таковы правила рынка», - передает слова представителя «армейцев» Sport24.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал ЦСКА 27-летнего нападающего, на что получил отказ.

Александр близок к переходу в петербургский «Зенит». Он прошел медосмотр и готовится подписать трудовое соглашение. В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провел всего один поединок.