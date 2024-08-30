Соболев поставил одно условие «Зениту»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев близок к продолжению карьеры в «Зените». Игрок прошел медицинский осмотр и скоро заключит контракт.

Как сообщается в телеграм-канале Mash, форвард выдвинул одно условие «сине-бело-голубым». Соболев хочет получить в «Зените» седьмой номер.

Напомним, что Александр является футболистом «Спартака» с 2020 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026-го. На его счету 58 голов и 32 ассиста в 140 играх.

В новом сезоне Премьер-лиги Соболев провел всего одну встречу. Форвард отстранен от тренировок «Спартака».

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