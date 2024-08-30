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Семшов назвал идеальный клуб для Артёма Дзюбы

30 Августа 2024 • 10:26 Комментировать

Бывший российский футболист, а ныне эксперт Игорь Семшов назвал идеальный клуб для нападающего Артёма Дзюбы, ныне находящегося в статусе свободного агента.

«Химки» – удобный вариант, там собраны хорошие футболисты. «Химки» были бы для Дзюбы идеальным вариантом продолжения карьеры», - приводятся слова Семшова на страницах «РБ Спорта».

В прошлом сезоне 36-летний нападающий выступал за столичный «Локомотив». Дзюба принял участие в 21 поединке Российской премьер-лиги, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

После шести туров «Химки» занимают 11-е место в таблице РПЛ.

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Игорь Семшов Химки Артём Дзюба ещё теги
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