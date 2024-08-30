Семшов: «Чем дольше Дзюба без команды, тем меньше желания у него будет играть»

Бывший футболист сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением относительно будущего 36-летнего центрфорварда Артёма Дзюбы.
«Все зависит от желания Дзюбы. У Артёма еще есть порох в пороховницах. Чем дольше Дзюба без команды, тем меньше желания у него будет играть. В ближайший месяц он должен определиться», - передает слова Семшова «РБ Спорт».
В настоящий момент Дзюба находится в статусе свободного агента. Последним клубом нападающего был московский «Локомотив».
В прошлом сезоне РПЛ форвард сыграл 21 встречу, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.
Бан пользователя