«Спартак» предлагал Соболева московскому клубу, но получил отказ

Московский «Спартак» вел переговоры с ЦСКА по трансферу центрального нападающего Александра Соболева.

Как сообщает в своих социальных сетях инсайдер Иван Карпов, «красно-белые» предлагали «армейцам» подписать 27-летнего футболиста этим летом. Однако руководство ЦСКА отказалось от оформления сделки.

Ранее в прессе появилась информация, что Александр близок к переходу в петербургский «Зенит».

В июле Соболев был отстранен от тренировок с «красно-белыми». В новом сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел всего один поединок.

«Фратрия» отреагировала на переход Соболева в «Зенит»