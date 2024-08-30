Барриос высказался о старте нового сезона РПЛ

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, кого считает конкурентом «сине-бело-голубых» в новом сезоне Российской премьер-лиги.
«Кто-то начал хорошо, кто-то - не очень. В любой момент результаты команд могут измениться. Мы попробуем достичь хорошего уровня, чтобы заработать максимум очков в матче и в конце выиграть РПЛ», - передает слова колумбийского полузащитника «Чемпионат».
По итогам шести туров чемпионата России петербургский коллектив набрал 14 баллов и занимает второе место в таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Локомотива» на одно очко.
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