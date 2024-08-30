Барриос высказался о старте нового сезона РПЛ

«Кто-то начал хорошо, кто-то - не очень. В любой момент результаты команд могут измениться. Мы попробуем достичь хорошего уровня, чтобы заработать максимум очков в матче и в конце выиграть РПЛ», - передает слова колумбийского полузащитника «Чемпионат».