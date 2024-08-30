Известный российский вратарь Станислав Крицюк, поигравший за петербургский «Зенит» и «Краснодар», продолжит карьеру в Мелбет-Первой лиге.

Новым местом работы голкипера стала «Тюмень». 33-летний футболист будет выступать за команду под 33-м номером, сообщается на официальном сайте клуба. В «Тюмень» Крицюк перешел на правах свободного агента. Его последней командой был португальский «Жил Висенте».

После семи туров первого дивизиона «Тюмень» набрала пять баллов и находится на 16-м месте в турнирной таблице. Следующий матч команда Крицюка сыграет на выезде против «Сочи».