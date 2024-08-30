Салихова - о Соболеве и «Зените»: «Дельфины не живут в мутной воде»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о потенциальном переходе нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Дельфины не живут в мутной воде. Во-вторых, обладают хорошим слухом. В-третьих, не боятся конкуренции с кабанами. Без Соболева «Спартак» стал травоядным. Есть еще остренькие зубки у команды, но без клыков», - передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Соболев станет игроком «Зенита». В новом сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий провел всего одну встречу.
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