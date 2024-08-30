Салтыков высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Никита Салтыков поделился мнением о результатах команды в начале сезона-2024/2025.
«Просто супер, что мы выигрываем. По поводу лидерства в Премьер-лиге пока рано что-то говорить, потому что чемпионат длинный», - передает слова Салтыкова Legalbet.
Напомним, что после шести туров Премьер-лиги команда Михаила Галактионова набрала 15 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате «Локомотив» проведет на домашнем стадионе против «Краснодара». Встреча состоится в воскресенье, 1 сентября, начало – 19:45 мск.
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