Сильянов высказался о первом месте «Локомотива» в РПЛ

Защитник столичного «Локомотива» Александр Сильянов поделился мыслями об успешном старте «железнодорожников» в новом розыгрыше чемпионата России.
«Можно ли сказать, что «Локомотив» закрыл рты критикам? Не прям закрыли, ведь прошло всего шесть туров. Если так пойдёт дальше, то да», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После шести проведенных туров подопечные Михаила Галактионова набрали 15 баллов и лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги. «Железнодорожники» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко. Далее располагаются «Краснодар» и столичное «Динамо».
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