ЦСКА хочет перехватить игрока у «Рубина»

Защитник «Фамаликана» Риччели, интерес к которому проявляет казанский «Рубин», попал в сферу интересов еще одного российского клуба. Заполучить 25-летнего игрока в свои ряды хочет московский ЦСКА, рапортует UOL.

Как сообщает источник, руководство португальского клуба готово продать футболиста, если за него заплатят два-три миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Риччели в три миллиона.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 27 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Срок действующего трудового соглашения Риччели с «Фамаликаном» рассчитан до середины 2027 года.