Агент объяснил результативность Дивеева в ЦСКА

Футбольный агент Олег Ерёмин, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о результативности игрока в новом сезоне.
«Связываю это с тем, что главный тренер стал вменять Дивееву регулярное посещение штрафной площади. Сейчас он чаще задерживается после проведения атак. В итоге появилась результативность», - приводит слова агента Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дивеев поучаствовал в шести поединках. 24-летний защитник отметился четырьмя забитыми мячами. После шести туров ЦСКА набрал десять баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.
Бан пользователя