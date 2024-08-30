Адиев: «Я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат»

Наставник грозненского «Ахмата» Магомед Адиев поделился мыслями относительно своего будущего в команде.
«Я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат». Но я к этому отношусь абсолютно спокойно. От чего это зависит? От побед, в первую очередь», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что 47-летний российский наставник возглавляет «Ахмат» с апреля нынешнего года.
По итогам шести туров чемпионата страны грозненская команда набрала четыре очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги грозненцы на своем поле примут «Акрон».
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