«Фратрия» отреагировала на переход Соболева в «Зенит»

«Фратрия» в социальных сетях обратилась к нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву, который близок к переходу в петербургский «Зенит».

«Ехай, Саша! И включи «Дорожную», - говорится в публикации болельщиков «красно-белых».

Ранее сообщалось, что Соболев прошел медицинский осмотр в «Зените» и подпишет трудовое соглашение.

В июле «Спартак» отстранил нападающего от тренировочного процесса. Его контракт с «красно-белыми» истекает летом 2026 года.

В стартовавшем сезоне чемпионата России Александр поучаствовал лишь в одной встрече, не отметившись результативными действиями.