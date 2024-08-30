Смородская: «Очень переживаю за Соболева, большой скандал»

«Очень переживаю за Соболева. Большой скандал! Не понимаю, за что его наказывает «Спартак»? Ну хочет человек играть за «Зенит», что тут такого? Он бы хорошо себя показал, если бы был в хорошем настроении», - передает слова Смородской Metaratings.ru.