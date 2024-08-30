Смородская: «Очень переживаю за Соболева, большой скандал»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации нападающего «Спартака» Александра Соболева, которого сватают в петербургский «Зенит».
«Очень переживаю за Соболева. Большой скандал! Не понимаю, за что его наказывает «Спартак»? Ну хочет человек играть за «Зенит», что тут такого? Он бы хорошо себя показал, если бы был в хорошем настроении», - передает слова Смородской Metaratings.ru.
Напомним, что «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. В ближайшее время 27-летний бомбардир может стать игроком «Зенита».
В текущем сезоне РПЛ Александр провел всего одну встречу.
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