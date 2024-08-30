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Газзаев прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ

30 Августа 2024 • 07:24 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о лидерстве столичного «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Локомотив» и Галактионов выбрали правильный вектор развития. Видим хорошее качество игры команды и много российских футболистов в составе, что очень радует. Стратегия приносит успехи», - передает слова Газзаева Metaratings.ru.

Напомним, что после шести туров «железнодорожники» набрали 15 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Московский клуб опережает идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Газзаев
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