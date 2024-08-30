​Гладилин скептически относится к лидерству «Локомотива»

В российском чемпионате достаточно неожиданно произошла смена лидера, питерский «Зенит» несколько сдал, дважды подряд сыграв вничью, в результате чего на первую строчку турнирной таблицы российского чемпионата забралась банда Михаила Галактионова - московский «Локомотив». Но бывший футболист Валерий Гладилин считает это лишь следствием удачного календаря для «Локомотива»:

- «Локомотив» хорошо подготовлен, ребята мотивированы. Ушли ключевые игроки, но им нашлись замены. Пока для «Локомотива все нормально, но они не играли с сильными соперниками, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.