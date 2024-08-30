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​Гладилин: «Рубин» сыграет против «Спартака» вторым номером»

30 Августа 2024 • 04:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
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31.08 19:45

В седьмом туре российского чемпионата московскому «Спартаку» предстоит сыграть против казанского «Рубина», при этом москвичи наверняка будут заведены нелепым кубковым поражением от махачкалинского «Динамо». Бывший футболист Валерий Гладилин не сомневается в том, что «Рубину» придётся непросто - он прочит казанскому клубу черновой оборонительный матч.

- «Спартак» является фаворитом противостояния с «Рубином». Вряд ли с красно-белыми кто-то сейчас будет играть открыто. «Рубин» будет играть аккуратно, на результат, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Матч состоится в субботу, 31 августа.


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Спартак Москва Рубин Валерий Гладилин ещё теги

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