​Балахнин дал оценку составу сборной России на предстоящие товарищеские матчи

Сборная России готовится провести два товарищеских матча в сентябре, это будут встречи со сборными Вьетнама и Таиланда. Свою оценку собранному на эти товарищеские матчи составу дал Сергей Балахнин, в прошлом входивший в тренерский штаб российской национальной команды. Он дал понять, что его ничего не удивляет в выбранной конфигурации состава:

- Меня ничего не удивляет в составе сборной России на сентябрьские товарищеские матчи. Да и вообще сейчас трудно чем-то удивить в этом вопросе. Предстоящие встречи носят далеко не официальный характер, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

Пятого сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а через два дня - с Таиландом.