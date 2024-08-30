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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» ворвался в гонку за чемпионство: насколько велики шансы команды выиграть РПЛ

30 Августа 2024 • 11:35 Комментировать (2)

В минувшие выходные сменился лидер. Пока эту нишу заняли московские «железнодорожники». Для многих это неожиданно. Безусловно, специалисты отдают должное «Локомотиву». Тем более приятно, что в команде-лидере десять россиян выходят в стартовом составе. Но, с другой стороны, говорят, что лидерство подопечных Галактионова не будет долгим. Да, аргументов для данного мнения гораздо больше, чем у противоположного. И мы рассмотрим две точки зрения: почему «железнодорожникам» рано примерять корону и за счёт чего они всё-таки могут произвести фурор.

Мнение против

Прошло мало времени. Позади всего шесть туров, и если выводы и могут быть, то только осторожные. Ещё две-три недели назад чемпионство отдавали «Зениту» и говорили о том, что интриги не будет. Однако мы видим, что за короткий период времени диспозиция чемпионата сильно изменилась. Не исключено, что изменения в турнирной таблице и на этот раз произойдут быстро.

Составы соперников на бумаге кажутся более сильными. Это действительно так. Комплектование «Зенита», «Краснодара», «Спартака», «Динамо» кажется более сильным. И это может сыграть свою роль, хотя и «железнодорожникам» грех жаловаться на состав.

У «Локо» молодая команда, что противоречит стабильности. Да, это тоже распространённое мнение. Владимир Пономарёв считает, что подопечные Галактионова не выдержат большой нагрузки, моральной и физической. Также экс-защитник ЦСКА отметил, что физика у «Локомотива» есть, но нет класса, что и может предопределить итог борьбы за чемпионство. В этом случае звучит мысль, что «железнодорожники» не выдержат дистанцию.

Мнение за

В чемпионате нет команд, которые идут как часы. Этот фактор может сыграть в пользу команды-сенсации чемпионата. В психологическом плане хорошо, когда ты понимаешь, что твоя ошибка может не оказаться фатальной.

«Локомотив» – единственная команда, которая взяла все «свои» очки. Возможно, за счёт этого команда Галактионова может претендовать на чемпионство. Да, была сложнейшая победа над «Акроном» 3:2 и виктория с аналогичным счётом над «Ростовом». Но не так давно «Локо» побеждал команду Карпина в Кубке. Сделать это два раза подряд в короткий промежуток – дорогого стоит. Думаю, самое время вспомнить, как спотыкались прямые конкуренты с командами, которые должны быть побеждены. Матч «Зенит» – «Химки» свеж ещё в памяти болельщиков. Тот же «Спартак» не смог сломить оборону «Ахмата», а «Локомотив» забил пять безответных голов в ворота команды из Грозного. И это притом что команда Адиева ещё и с «Краснодаром» сыграла вничью.

Что же касается встреч с прямыми конкурентами, то у «Локо» пока паритет: поражение от «Динамо» 1:3 и победа 1:0 над ЦСКА. Скажем так – в этом плане вполне рабочий результат.

Михаил Галактионов поставил дисциплинированный футбол в команде. Согласитесь, хорошая физика + дисциплина дают хорошие плоды. Все мы помним, что у «Локомотива» оборона была слабым местом. Сейчас ситуация иная. В команде обороняются даже те, кто в своём амплуа больше расположен к атакующим действиям. К примеру, Сергей Пиняев ранее не уделял такое большое внимание защите, как сейчас. Даже Дмитрий Воробьев возвращается назад.

Не забываем, что и главное открытие чемпионата как раз защищает цвета «железнодорожников». Как вы поняли, речь об Алексее Батракове. Очень интересно будет за ним наблюдать.

Мы уже упомянули о том, что в предсезонной подготовке много времени было уделено решению проблем игры в обороне. Но ведь ребята Галактионова хороши и в нападении. За шесть туров они забили 15 мячей. Аналогичный результат лишь у «Зенита».

Как бы то ни было, но «Локомотив» заслуживает самых хороших слов. Хотя бы потому, что ему пророчили место всего лишь в середине таблицы. Даже сейчас видна хорошая работа тренерского штаба, которая была проделана в предсезонке. Команда Галактионова является тем коллективом, которому хочется сопереживать.

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Антон Карасевич


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ
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Комментарии (2) Все комментарии
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Wetr123
30 Августа 2024 в 12:11
Как обычно, после всего лишь 1/5 чемпионата уже дают расклады😁
300 раз еще все поменяется! И еще как поменяется, будете ооочень удивлены!..
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Дарт Уилфред
30 Августа 2024 в 11:47
Пророчили в середине таблицы? Что-то вы поскромничали, даже в кругах болельщиков преобладали настроение на вылет в Лучшую Лигу Мира.
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