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Экс-игрок «Сатурна» вспомнил драку в Раменском эксклюзив

29 Августа 2024 • 22:57 Комментировать

29 августа исполнилось 20 лет драке в Раменском, одному из самых запоминающихся событий в истории российского футбола. Бывший игрок Сатурна Хавьер Дельгадо поделился своими воспоминаниями от тех событий.

«Что я помню, так это то, что это был очень напряженный и не очень хорошо сыгранный матч. Что я могу вспомнить, так это то, что был фол, и я не знаю, что случилось, что мы начали толкать друг друга, и отсюда все закончилось ударами кулаками, и мы пошли почти все с обеих сторон на эти действия. Несколько раз подряд мы хотели прекратить, но это было невозможно. Сегодня я сожалею об этой ситуации, потому что это ненормально на игровом поле. Я надеюсь, что эта формулировка пригодится всем. Насилие на поле неуместно», - сказал Дельгадо нашему корреспонденту.

Напомним, битва между игроками подмосковного «Сатурна» и московского ЦСКА произошла 29 августа 2004 года в самом конце матча. Завершилась встреча минимальной победой «армейцев» на табло.

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