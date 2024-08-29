Гранат: «Хорошо, что история с Соболевым заканчивается»

История с Александром Соболевым и питерским «Зенитом» вот-вот близка к завершению. Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился своим мнением о грядущем трансфере Соболева в стан чемпиона России.

«Всё изначально к этому и шло. История, видимо, положительно закончится. И хорошо, что наступает её конец, это лучше как для обеих команд, так и для игрока. Думаю, Соболев усилит «Зенит», - говорит Гранат для телеканала «Матч ТВ».

Ранее мы сообщали, что Соболев прошёл медицинский осмотр в новой команде и в скорое время будет подписывать контракт. Также стала известна зарплата форварда в Питере.