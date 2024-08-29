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Радимов – о Гонду: «Он создаст конкуренцию Кассьерре»

29 Августа 2024 • 22:23 Комментировать

Бывший игрок питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался о новичке чемпиона России, аргентинском форварде Лусиано Гонду.

«Профильный центрфорвард, он создаст конкуренцию и будет конкурировать с Кассьеррой за место в составе. Я общался с Домингесом, он сказал, что у Лусиано хороший удар и прекрасная игра головой», - рассуждает Радимов для телеканала «Матч Премьер».

Напомним, о переходе Гонду «Зенит» объявил на этой неделе. Ранее клубом 23-летнего нападающего был «Аргентинос Хуниорс». Летом на Олимпийских играх во Франции Гонду выступал в составе сборной Аргентины.

«Зенит», к слову, практически завершил сделку по переходу ещё одного форварда.

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Зенит Владислав Радимов Лусиано Гонду ещё теги
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