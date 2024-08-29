Смородская назвала «Локомотив» базовым клубом сборной России

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала окончательный состав российской сборной на сентябрьские товарищеские встречи. В нём нашлось место сразу восьми игрокам «Локо», а это почти треть – всего на игры поедут 27 футболистов.

«Можно назвать «Локомотив» базовым клубом сборной, восемь игроков – это очень много. Полагаю, Карпин не просто так вызвал Батракова. Не для того, чтобы почувствовать атмосферу сборной, а для того, чтоб себя проявить», - говорит Смородская для Metaratings.

Напомним, то 5 сентября россиян ждёт игра с командой Вьетнама, а 7 сентября – с командой Таиланда. Оба матча пройдут в Ханое.

Окончательная заявка сборной России на сентябрьские матчи