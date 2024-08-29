Форвард Александр Соболев уже прошёл медосмотр в питерском «Зените» и в ближайшее время подпишет контракт. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Зарплата игрока в «Зените» будет составлять 2,5 млн евро в год, а с учётом бонусов сумма может достигать 3 млн.

Ранее вечером четверга председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что Соболев отправился на медосмотр.

Напомним, что Соболев пополнит «Зенит» после паузы в несколько недель. Ранее, ещё в июле его отстранили от тренировок со «Спартаком». В составе «красно-белых» нападающий оказался в 2020 году после перехода из «Крыльев Советов».