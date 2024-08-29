Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев официально подтвердил, что Александр Соболев, форвард «Спартака» едет на медосмотр в клуб. Ранее информацией о том, что Соболев уже в Питере, поделился Георгий Черданцев.

«Александр Соболев выехал в Санкт‑Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования, — приводит слова Медведева телеканал «Матч ТВ».

Ранее неофициально Соболева в качестве игрока «Зенита» представил телеграм-канал Baza. Сам же Соболев отредактировал описание своего телеграм-канала, теперь в нём не значится, что он игрок «Спартака».