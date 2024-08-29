Черданцев: «Соболев в Петербурге и проходит медосмотр в «Зените»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев в личном телеграм-канале поделился новыми подробностями про потенциальный переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Черданцев уверяет, что форвард уже проходит медосмотр в новом клубе.

«Апдейт. Коллеги поторопились. Контракт с Соболевым пока не подписан. Но. Сейчас он находится в Петербурге и проходит медицинское обследование», - пишет Черданцев.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Соболев стал игроком «Зенита», а чемпион России заплатил за Александра сумму в 10 млн евро.

Кстати, ранее Соболев убрал из своего телеграм-канала надпись, что он играет за «Спартак».