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Черданцев: «Соболев в Петербурге и проходит медосмотр в «Зените»

29 Августа 2024 • 21:03 Комментировать

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев в личном телеграм-канале поделился новыми подробностями про потенциальный переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Черданцев уверяет, что форвард уже проходит медосмотр в новом клубе.

«Апдейт. Коллеги поторопились. Контракт с Соболевым пока не подписан. Но. Сейчас он находится в Петербурге и проходит медицинское обследование», - пишет Черданцев.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Соболев стал игроком «Зенита», а чемпион России заплатил за Александра сумму в 10 млн евро.

Кстати, ранее Соболев убрал из своего телеграм-канала надпись, что он играет за «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Георгий Черданцев Александр Соболев ещё теги
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