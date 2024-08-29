Соболев отредактировал описание личного телеграм-канала

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев отредактировал описание своего официального телеграм-канала. Теперь в описании не значится, что нападающий является игроком «красно-белых».

Ранее телеграм-канал был подписан как «Официальный аккаунт Александра Соболева — футболиста московского «Спартака». Теперь же вторая часть надписи исчезла.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что Соболев стал игроком питерского «Зенита». А чемпион России заплатил «красно-белым» за игрока нападения 10 млн евро.

Отстранён от тренировок со «Спартаком» Александр уже как больше одного месяца.