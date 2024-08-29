Сенников: «У «Локомотива» лучший российский костяк в РПЛ»

Бывший игрок московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался об обильном числе игроков «Локо» в заявке российской команды на сентябрьские товарищеские матчи. Валерий Карпин вызвал в неё восемь игроков «железнодорожников».

«Сейчас у «Локо» лучший российский костяк в РПЛ. По количеству и качеству ни у одной команды такого нет. Все себя зарекомендовали, поэтому и вызывают сразу восьмерых в сборную», - говорит Сенников для «Чемпионата».

Как добавил Сенников, в «Локомотиве» сейчас русские и один иностранец – Ньямси.

Напомним, что 5 и 7 сентября россиян ждут игры с командами Вьетнама и Таиланда. Пройдут поединки в Ханое. Со всей заявкой, состоящей из 27 игроков, можно ознакомиться здесь.