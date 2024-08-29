Телеграм-канал Baza сообщает, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев присоединился к питерскому «Зениту». Новый клуб Соболева заплатит за игрока «красно-белым» 10 млн евро, переговоры по поводу его перехода шли около месяца.

«Клубы долго не могли договориться о сумме трансфера. Это раздражало и Соболева, 24 июля перед вечерней тренировкой он сказал тренеру «красно-белых» Деяну Станковичу, что «не может нормально играть, потому что все мысли о Питере». Станкович похвалил за честность, но отстранил игрока от тренировок с основой», - пишет источник.

Напомним, вечером среды комментатор Георгий Черданцев анонсировал переход Соболева в «Зенит» в прямом эфире матча Кубка России между «Динамо» и «Крыльями Советов». Однако переход не состоялся в назначенное время.