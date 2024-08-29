28-летний нападающий Алексей Каштанов стал игроком клуба Российской премьер-лиги. Он сменил екатеринбургский «Урал» на воронежский «Факел», пишет пресс-служба «огнеопасных».

Правда, за «Факел» Каштанов будет выступать лишь до конца текущего сезона в рамках арендного соглашения. Но у «Факела» есть право последующего выкупа футболиста.

Каштанов провёл 80 игр за «Урал», в них он забил 16 мячей и отдал 14 ассистов. По итогу прошлого сезона уральцы впервые с 2013 года вылетели из РПЛ.

В «Факеле» Каштанов получил самый бомбардирский номер из всех возможных – девятый. В новом сезоне «Факел» идёт в хвосте турнирной таблицы РПЛ, имея в активе четыре очка и 15 место.