Наумов: «Я не удивлён вызову Батракова в сборную России»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался об одном из самых ярких игроков нового футбольного сезона в России – Алексее Батракове. Молодой полузащитник «Локо» попал в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи сентября.

«Не удивлен, что Батраков вызван в сборную России. Очень рад за него. Это большая честь и ответственность, и аванс ему, чтобы он понял, что делает все правильно», - говорит Наумов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, в первой декаде сентября россияне в Ханое сыграют со сборными Вьетнама и Таиланда. С заявкой российской команды можно ознакомиться здесь.