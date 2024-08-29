Московский ЦСКА готов предложить до 3,5 млн евро за нападающего «Ростова» Егора Голенкова. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Правда, донской клуб такое предложение не устроит. «Ростов» хотел бы выручить за свой актив 5 млн евро и больше.

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА интересуется Голенковым. Летом «армейцы» продали в греческий ПАОК одного из основных форвардов, Фёдора Чалова.

Голенкову 25 лет, в текущем сезоне форвард «Ростова» оформил за свой клуб три гола и одну голевую передачу в рамках всех официальных матчей. Два гола он забил в Кубке России, ещё один – в РПЛ. Контракт форварда со своим клубом рассчитан до конца 2026 года.