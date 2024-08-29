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Лидер «Ахмата» Бериша успешно прооперирован

29 Августа 2024 • 17:53 Комментировать

Лидер «Ахмата» Бернард Бериша успешно прооперирован в одной из зарубежных клиник. Такой новостью делится пресс-служба грозненского клуба РПЛ.

Напомним, что в недавнем матче с «Химками» 32-летний футболист травмировал ахиллово сухожилие. По прогнозам врачей, восстановится полузащитник после такой травмы только лишь через шесть месяцев.

«Ахмат» по итогу прошедших шести туров нового сезона РПЛ ни разу не победил и идёт на последнем месте турнирной таблицы с четырьмя очками. Клуб имеет в своём активе четыре набранных балла, в седьмом туре грозненцев ожидает игра против тольяттинского «Акрона» дома.

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Бернард Бериша Ахмат
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