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Защитник «Динамо» заявил, что клуб способен выиграть чемпионат и Кубок

29 Августа 2024 • 17:46 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
01.09 15:00

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о шансах команды на победу в чемпионате и кубке.

Как отмечает израильский футболист, в прошедшем сезоне клуб из Москвы смог всем доказать, что это очень конкурентоспособный коллектив. В этом сезоне Эли Даса хочет постараться приложить все усилия, чтобы помочь команде завоевать долгожданный трофей.

«Прошлый сезон показал, что мы имеем шансы на Лигу и Кубок, но нужно идти в долгую. Я стараюсь быть лучше и лучше, я хочу помочь «Динамо» достигнуть того, что в клубе хотят», - цитирует футболиста «Советский Спорт».

На данный момент в активе «Динамо» 12 очков. Команда идет на четвертой строчке и в следующем туре сыграет в гостях против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса

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