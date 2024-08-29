Защитник Василий Черов перешёл в новороссийский «Черноморец». Бывший игрок «Факела» пополнил состав южан в статусе свободного агента, заключив контракт сроком на один сезон.

Черову 28 лет, его амплуа – правый и центральный защитник. В «Факеле» он провёл три последних года в карьере, вышел с воронежским клубом в РПЛ. Является воспитанником академии «Краснодара», с 2019 по 2020 годы он уже играл в «Черноморце».

«Черноморец» на данный момент выступает в Мелбет-Первой лиге. Клуб не сильно радует своими успехами в первенстве, обладая по итогу семи прошедших туров всего лишь семью набранными очками.