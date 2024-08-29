Петржела рассказал, почему Дзюба не может найти новый клуб

Уже несколько месяцев 36-летний форвард Артём Дзюба не может найти себе новый клуб. Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал причину, по которой никто не хочет брать к себе Артёма.

«Дзюба провалил прошлый сезон. Он забил слишком мало мячей для высокооплачиваемого нападающего. Поэтому сейчас клубы не хотят ему много платить. Причина в деньгах», - уверен Петржела в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что с февраля 2023 года по июнь 2024 года Дзюба был игроком столичного «Локомотива». Подавляющую часть своего голевого запала он истратил во второй половине сезона-2022/23, когда помог «Локо» остаться в РПЛ.