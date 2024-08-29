Митрюшкин: «Наше главное оружие – молодость»

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о ходе, который набрала его команда на протяжении первых двух месяцев нового футбольного сезона в России.

«Молодость — главное оружие «Локомотива». Боремся в каждом микроэпизоде — это и отличает нашу команду от других. Хватит ли этого запала на весь сезон? Надеюсь», - цитирует Митрюшкина портал «РБ Спорт».

Напомним, что «Локомотив» - чистый лидер как турнирной таблицы РПЛ, так и турнирной таблицы группы «железнодорожников» в Кубке России. Лишь один раз в девяти матчах «Локомотив» проиграл, в остальных восьми – выиграл.