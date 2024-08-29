Ташуев заявил, что не возглавит «Астану»

Ныне свободный российский тренер Сергей Ташуев заявил, что не возглавит казахстанский топ-клуб. Ранее СМИ связывали Сергея Абуезидовича с «Астаной».

«Месяца два назад был звонок, два месяца уж прошло, поговорили. Там что-то у них было, не знаю, что там. И все, больше не было контактов», - вспоминает Ташуев для портала «ВсёПроСпорт».

Напомним, что Ташуев находится без тренерской работы в какой-либо команде с апреля. Тогда он покинул воронежский «Факел» на фоне плохих результатов.

«Астана» слабо проводит этот сезон и идёт лишь на 10-м месте чемпионата Казахстана. Клуб близок к вылету из Лиги конференций.