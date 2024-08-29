Селюк: «Соболев «Зениту» не нужен – им и Марио Фернандес не нужен был, они просто показали, кто в доме хозяин»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации нападающего Александра Соболева. В ближайшее время футболист может перебраться из «Спартака» в «Зенит».

По мнению Селюка, «Зенит» не нуждается в подписании Соболева, если говорить о футболе.

«В принципе, Соболев «Зениту» не нужен, я не знаю, почему про него говорят. Где он будет у «Зенита» играть? Они покупают аргентинца, у них есть Кассьерра. Они что, их посадят, а играть будет Соболев?» - цитирует Селюка Metaratings.

Селюк предположил, что Соболев переходит в «Зенит» ради денег. По словам агента, в питерской команде нападающий не будет получать стабильное игровое время.

В то же время Селюк допускает, что чемпион России последних лет может проворачивать такой трансфер для куража.

«Зенит», возможно, делает это для куража. Им и Марио Фернандес не нужен был, они просто показали, кто в доме хозяин», - сказал Селюк.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 31 августа, - против «Пари НН» на выезде.