Мостовой планирует стажироваться в «Спартаке»

В обозримом будущем Александр Мостовой может начать тренерскую карьеру. В рамках получения необходимой лицензии бывший футболист «Сельты» планирует пройти стажировку в «Спартаке» у Деяна Станковича. Об этом Мостовой рассказал сам.

«Скорее всего, пройду стажировку в «Спартаке» у Станковича. Мы скоро решим этот вопрос, выйдем на связь с клубом. Сейчас это можно, там есть футбольный тренер и футбольные люди», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Деян Станкович принял «Спартак» этим летом. На текущий момент, после шести сыгранных туров, «красно-белые» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с одиннадцатью очками.