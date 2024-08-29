Новичок «Зенита» Гонду назвал свои личные цели

Новичок питерского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о личных целях после перехода в стан команды с берегов Невы.

Форвард отметил, что его личные цели не отличаются от командных, и он будет делать все возможное, чтобы его команда добивалась успехов.

«Я буду стараться отрабатывать на максимум там, где меня поставит главный тренер, чтобы приносить пользу и в конечном счёте в столь важный сезон со всем городом отпраздновать победу», — приводит слова Гонду «Чемпионат».

Напомним, что 23-летний форвард подписал долгосрочный контракт с командой с берегов Невы до лета 2028 года с опцией продления ещё на один сезон.