В «Динамо» высказались о возможном трансфере Соболева

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева.

Спортивный функционер отметил, что недавно «бело-голубые» подписали марокканского нападающего, который уже дебютировал за команду, отметив, что переход Соболева не рассматривается.

«Мы связываем наше будущее в этой позиции с Костей Тюкавиным, Мехди Маухубом, Славой Грулёвым, Ярославом Гладышевым, Денисом Боковым. Это на ближайшее будущее наши нападающие», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Соболева сегодня, 29 августа, может быть представлен в качестве игрока «Зенита».