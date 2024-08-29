В «Зените» дали понять, что Соболев перейдёт в клуб

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, ответил на вопрос о возможном трансфере форварда Александра Соболева из «Спартака».

- По Соболеву ведь будет заявление на официальных ресурсах клуба?

- Конечно, - ответил Медведев «Спорт-Экспрессу».

Поскольку заявление будет обнародовано на ресурсах «Зенита», то можно с высокой долей вероятности говорить о том, что Соболев перейдёт в питерский клуб. Ведь «сине-бело-голубые» не стали бы публиковать заявление о том, что трансфер не состоится.

Ранее Александра Соболева отстранили от тренировок с основным составом «Спартака».