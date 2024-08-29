Гонду рассказал, почему взял 32-й номер в «Зените»

Новичок питерского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, почему принял решение взять 32-й номер.

Аргентинский форвард отметил, что он выступал под этим номером в «Аргентинос Хуниорс» — его последним клубе. К тому же он показывал под ним хорошую игру.

«В «Зените» этот номер был свободен, я не задумываясь решил продолжить играть под этим номером, чтобы продолжить хорошую серию», — приводит слова Гонду «Чемпионат».

Напомним, что 23-летний форвард подписал контракт с командой с берегов Невы на четыре сезона с опцией продления ещё на один год. По данным портала Transfermarkt, сумма перехода составила 12 миллионов евро.