Гонду прокомментировал переход в «Зенит»

Аргентинский нападающий Лусиано Гонду высказался о переходе в питерский «Зенит».

Форвард отметил, что знал, что команда с берегов Невы является грандом российского футбола, и все его ожидания подтвердились, так он увидел потрясающую инфраструктуру.

«Что касается готовности, я готов играть играть в ближайшем матче. Надеюсь, все последние формальности будут улажены. В субботу рассчитываю помочь команде чем смогу», — приводит слова Гонду «Чемпионат».

Напомним, что 23-летний форвард подписал долгосрочный контракт с «Зенитом», который рассчитан на четыре сезона с опцией продления ещё на один год.