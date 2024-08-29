Ровно 16 лет назад «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА

Ровно 16 лет назад, 29 августа 2008 года, в Монако проходил матч Суперкубка УЕФА. В борьбе за трофей сошлись «Манчестер Юнайтед» (на тот момент – действующий обладатель трофея Лиги чемпионов) и «Зенит» (на тот момент – действующий обладатель Кубка УЕФА).

В тот вечер «Зениту» удалось сотворить сенсацию. Команда Дика Адвоката победила со счётом 2:1. В составе питерцев голами отметились Павел Погребняк (44-я минута) и Данни (59-я минута), а за «красных дьяволов» забил Неманья Видич (73-я минута).

Ранее мы вспоминали, что 15 лет назад Криштиану Роналду дебютировал за «Реал» и забил гол.

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